Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca četrtfinalno tekmo igrala ob sila nenavadni uri, in sicer ob desetih dopoldne po japonskem času, jo v polfinalu čaka precej bolj klasičen termin – osma ura zvečer. Nič kaj klasičen pa ne bo pomen obračuna, saj si bo zmagovalec že zagotovil olimpijsko odličje. Klasičen ne bo niti tekmec. Sloveniji bo nasproti stala Francija, reprezentanca, ki je sestavljena iz številnih zvezdnikov lige NBA in evrolige, ki v Tokiu še ni izgubila in je na samem uvodu na kolena spravila celo prve favoritinje za zlato ZDA. Jasno torej je, da kapetana Eda Murića in soigralce čaka najtežji preizkus do zdaj, ki pa ga že nestrpno pričakujejo in odločno poudarjajo, da se nasprotnika ne bojijo.

Blažič: Športni uspehi dajejo ljudem energijo in motivacijo

Kljub temu da se njihov čas v olimpijski vasi počasi izteka in da prihajata odločilna obračuna za odličja, ki s seboj prinašata tudi precej pritiska, zaskrbljenih izrazov na obrazih slovenskih košarkarjev ni zaznati. Prej je čutiti velik ponos na tisto, kar jim je do zdaj na olimpijskih igrah uspelo. Da v domovini po letu 2017 znova vlada prava košarkarska evforija, dobro vedo. »Povejo nam domači, vidimo tudi na družbenih omrežjih,« pove Jaka Blažič, ki ga veseli, da lahko v teh težkih časih s soigralci ljudem ponudi priložnosti za veselje in zadovoljstvo. »Za vse nas je življenje v zadnjem času težko, saj je v ospredju virus. Športni uspehi dajejo ljudem energijo in motivacijo, kar imamo stalno v mislih. Čutimo odgovornost, saj vemo, da pomagamo ljudem skozi naporno obdobje,« pravi blejski košarkar, ki v deželi vzhajajočega sonca blesti predvsem pri obrambnih nalogah. »Že pred zborom sem selektorju povedal, da bom delal tisto, kar bo od mene zahteval. Če je to pritiskanje na nasprotnikovega organizatorja igre vseh 40 minut, ni problema. Z veseljem. Ko vidiš, da to deluje in da ima vsak posameznik svoje trenutke tudi v napadu, igraš še z večjim veseljem, rezultat pa je polfinale olimpijskih iger, ki so resnično nekaj posebnega. Verjamem pa, da še nismo rekli zadnje besede.«

Košarkar Cedevite Olimpije se zaveda, da so Francozi na papirju favoriti. Kako tudi ne bi bili, saj imajo v moštvu takšne ase svetovne košarke, kot so Rudy Gobert (Utah), Evan Fournier, Frank Ntilikina (oba New York), Nicolas Batum (LA Clippers), Timothe Luwawu-Cabarrot (Brooklyn), Thomas Heurtel, Vincent Poirier (oba Real Madrid), Nando de Colo (Fenerbahče) in Moustapha Fall (Olympiakos). »Imajo odlične posameznike, mi pa ekipo. Pričakujem izenačeno in težko tekmo. S tako atletsko ekipo se še nismo pomerili. Za nas bo to nekaj novega. Predvsem pa imajo pod košem Rudyja Goberta, ki ga menja 218 centimetrov visoki Moustapha Fall. To sta igralca, zaradi katerih dvakrat pomisliš, ali se boš podal pod obroč. A verjamem, da se bomo na njih dobro pripravili in imeli rešitve.«

Francija predstavlja velik izziv tudi selektorju Aleksandru Sekuliću, ki bo moral s trenerskim štabom skovati pravo taktiko. Izpostavil je igro v obrambi, ki je v vzponu predvsem po zaslugi želje po uspehu in jasnih navodil s klopi. Enako lahko rečemo za skok, za katerega je Sekuliću igralcem uspelo vbiti v glave, da mora nanj kreniti vseh pet posameznikov na parketu. Pa bo vse to dovolj za zmago proti Franciji? »Verjamem, da jih ob dobrem dnevu lahko premagamo. Imamo orožja, da jih lahko ranimo. Pričakujem, da bomo kar prekipevali od energije. Navsezadnje gre le za polfinale olimpijskih iger. Želimo si kolajne,« je odločen Sekulić.