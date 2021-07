Po prepričljivih zmagah proti Argentini in Japonski slovensko košarkarsko reprezentanco jutri ob 10.20 čaka najzahtevnejši preizkus do zdaj, ki bo v neki meri tudi nakazal, kako realne so dejansko možnosti izbrane vrste Aleksandra Sekulića, da v Tokiu poseže po odličju. Kapetan Edo Murić in soigralci se bodo za prvo mesto v skupini C udarili s svetovnimi prvaki Španci, v primeru zmage pa bi bili med nosilci v žrebu četrtfinalnih parov. Nosilci bodo zmagovalci vsake od treh skupin ter najboljša drugouvrščena reprezentanca, medtem ko se v izločilne boje uvrstita še preostali drugouvrščeni moštvi ter najboljši dve tretjeuvrščeni. V četrtfinalu se ne morejo pomeriti ekipe, ki so med seboj že igrale v skupinskem delu.

Izjemen napad proti vrhunski obrambi Za prvo mesto v skupini C se bosta pomerili reprezentanci s popolnoma različnima pristopoma. Medtem ko Slovenija v večini stavi na atomski napad in je s povprečno 117 točkami na tekmo trenutno strelsko daleč najboljše moštvo na olimpijskem turnirju, svetovni prvaki Španci tokrat adute polagajo na obrambo. Na dozdajšnjih dveh tekmah v Tokiu so prejeli 148 točk, kar je najmanj od vseh. »Glede na videno do zdaj ni dvoma, da je Španija daleč najboljše obrambno moštvo na turnirju,« je po ponovitvi finala svetovnega prvenstva, ki je pripadel Špancem, povedal selektor Argentine Sergio Hernandez. V slovenskem taboru sicer še naprej vlada odlično vzdušje. Igralci se med seboj odlično razumejo in več kot očitno uživajo na treningih, kjer kar tekmujejo, kdo bo dosegel bolj atraktiven koš. Družbena omrežja je včeraj preplavil posnetek kapetana Eda Murića, ki je prek celega igrišča zadel z nogo, česar niso spregledali pri Nogometni zvezi Slovenije, ki ga je hudomušno dodala med vpoklicane igralce za reprezentančno akcijo. »Komaj že čakamo obračun proti Španiji,« je po zmagi proti Argentini povedal Edo Murić, enako pa tudi Zoran Dragić, ki je še dodal, da se moštvi odlično poznata in da bo šlo za izenačen obračun.