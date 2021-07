Tako kot so pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo za olimpijske igre poudarjali Litovci, da Luko Dončića ne bodo mogli zaustaviti, a da ga bodo poskušali omejiti, so tudi pred prvo v Tokiu Argentinci. A kaj kmalu je tudi v tem primeru postalo jasno, da iz te moke ne bo kruha. Prve zgodovinske točke na olimpijskih igrah je sicer dosegel Zoran Dragić, ki je zadel za tri, nato pa je s svojim šovom začel Dončić. Za začetek je zadel tri zaporedne trojke in Slovenijo hitro popeljal v vodstvo ter Argentino nemudoma spravil v podrejen položaj. Zvezdnik Dallasa v ligi NBA je prebral nasprotnika, ki se je dobro pripravil na »pick and roll« igro z Mikom Tobeyjem, zato se je odločal za individualne zaključke, ki so delovali otročje lahki. Argentinci na drugi strani tudi zaradi dobre obrambe Slovenije niso bili razpoloženi. Pogosto so se odločali za hitre mete za tri točke, a grešili. Če ne bi, bi bili sila nevarni, tokrat pa kapetanu Edu Muriću in soigralcem enostavno niso mogli nuditi dostojnega odpora. Ko se je po počitku v drugi četrtini na parket vrnil Dončić, je nadaljeval z mučenjem nasprotnika. V prvi četrtini je dosegel 17 točk, do odmora pa že kar 31 od skupno 62 Slovenije, ki je vodila za visokih 20 točk.

»Neverjeten mojster košarkarske igre. 31 točk ob polčasu, Dončić je zver,« je ob polčasu tvitnil legendarni Argentinec Emanuel Ginobili, ki mu je bilo verjetno že jasno, da njegovi sonarodnjaki do zmage več ne morejo. Dončić, ki je imel ves čas prvega polčasa besedni dvoboj z enim od predstavnikov argentinskega tabora, kar ga je gotovo še dodatno podžgalo, se je v nadaljevanju osredotočil še na razigravanje soigralcev, prednost pa je sredi tretje četrtine narasla že na kar 30 točk. Zaključek tretjih desetih minut je zaradi nekaj napak nekoliko razjezil slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića, a daleč od tega, da bi bila zgodovinska prva zmaga Slovenija na olimpijskih igrah kakor koli ogrožena. Dončić je v zadnji četrtini še dodal točke na svoj strelski račun in tekmo sklenil pri 48, s soigralci pa so že pogledujejo proti naslednjemu tekmecu Japonski.

»Na Argentino smo se res odlično pripravili. Točno smo vedeli, kje pretijo največje nevarnosti. Začeli smo odlično, v ekipi pa imamo Luko Dončića, za katerega nimam več besed. Lahko smo samo veseli, da je Slovenec. To tekmo moramo čim hitreje pozabiti, saj nas čakata še dve težki preizkušnji. Vemo, zakaj smo tukaj. Dobro smo igrali tudi v obrambi, posledica pa je zmaga z 18 točkami prednosti. Razlika je na olimpijskem turnirju zelo pomembna,« je za TV Slovenija povedal Zoran Dragić, kapetan Edo Murić pa je dodal: »Zelo sem vesel, da smo pokazali enako raven kot na turnirju v Litvi. Malo se bomo poveselili, a z mislijo, da nas kmalu čaka tekma z Japonsko. Velika zmaga, a moramo ostati na trdih tleh. Res nas je lepo gledati in upam, da bomo tako raven igre zadržali čim dlje.«