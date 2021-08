Članice sredstva črpajo na podlagi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Najprej potrebuje načrt pozitivno oceno komisije, nato potrditev Sveta EU. Potem mora članica s komisijo skleniti sporazum o financiranju. Na tej podlagi prejme predplačila, ki znašajo 13 odstotkov vrednosti celotnega načrta.

Prvi so bili danes na vrsti Belgija s 770 milijoni evrov, Luksemburg z 12,1 milijona evrov in Portugalska z 2,2 milijarde evrov. Nadaljnja izplačila pa jim bo komisija v prihodnje odobrila glede na uresničevanje ciljev in mejnikov v nacionalnih načrtih. Vrstni red držav pri dodeljevanju sredstev v okviru predfinanciranja je odvisen od hitrosti njihovih nacionalnih postopkov, potrebnih za sklenitev sporazuma o financiranju. V nekaterih primerih ti trajajo nekaj dni, v nekaterih več, pojasnjujejo v Bruslju.

V avgustu se pričakuje še več izplačil. Komisija naj bi denar izplačala v dveh mesecih po dokončni potrditvi načrta v Svetu EU, vendar pa so danes v Bruslju zatrdili, da so našli način, da lahko to storijo v nekaj dneh.