»Oceno komisije so potrdili po pisnem postopku v četrtek brez nasprotovanja kateregakoli člana komisije,« je zapisala tiskovna predstavnica Evropske komisije glede slovenskega načrta za okrevanje.

Pri komisiji so še pojasnili, da so ocenili slovenski načrt po kriterijih in ne pogojih, med katerimi so, ali predlagane investicije podpirajo zeleno in digitalno transformacijo, ustvarjajo zaposlitve in večjo odpornost družbe.

Obenem je spomnila, da so evropski komisarji pri sprejemanju odločitev neodvisni in niso vezani na navodila vlade, institucij ali koga drugega.

Slovenska portala Nova24 in Siol sta namreč poročala, da naj bi trije evropski komisarji Didier Reynders, Vera Jourova in Virginijus Sinkevičius poskušali s pogojevanjem zaustaviti potrditev slovenskega načrta za okrevanje po pandemiji covida-19, podprl pa naj bi jih tudi komisar iz Slovenije Janez Lenarčič.

Lenarčič se po neuradnih informacijah iz njegovega kabineta v teh očitkih ne prepozna. Poudarjajo pa, da so komisarji načrt sprejeli soglasno in da je stališče komisije enako stališču vseh komisarjev.

Portala sta sicer še poročala, da naj bi omenjeni trije komisarji skušali sprejetje med drugim pogojevati z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in da naj bi za poskusom pogojevanja stal izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans.

Timmermans se v četrtek ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU sicer ni želel udeležiti skupinskega fotografiranja, potem ko je premier Janez Janša komisarjem kot domnevni dokaz politične pristranskosti kazal fotografije dveh slovenskih sodnikov s socialdemokratskima politikoma. Kot je socialdemokrat Timmermans kasneje pojasnil za medije, ni mogel biti na isti fotografiji z Janšo.

Premier se je na dogodek odzval danes na Twitterju in ocenil, da je šlo pri potezi Timmermansa za politično provokacijo. Po besedah Janše sedaj vse zanima, kaj je bilo na fotografiji, ki jo je kazal komisarjem, to pa po njegovem omogoča začetek resne razprave o stanju vladavine prava v Sloveniji.

Evropska komisija je v četrtek sprejela pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2,5 milijarde evrov, na podlagi katerega bo Slovenija koristila evropska sredstva za spoprijemanje s posledicami pandemije covida-19. Načrt morajo potrditi še članice EU s kvalificirano večino, praviloma v štirih tednih.

Po načrtu v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov - to je 5,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) - bo Slovenija iz evropskega mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. To je 3,7 odstotka oziroma 1,4 odstotka BDP. S temi sredstvi bo Slovenija podprla izvajanje 33 reform in 50 naložb, ki jih opredeljuje načrt.

Evropska komisija je sicer v analizi slovenskega načrta res napisala, da pričakuje čimprejšnjo imenovanje delegiranih evropskih tožilcev iz Slovenije, vendar tega ni postavila kot pogoj.