V Londonu je v začetku junija zaživel nov bar, ki je brez večje reklame zelo hitro prišel na dober glas. Gre za lokal, poimenovan After Bark, kjer so poleg psov za točilnim pultom in za mizami v njem dobrodošli tudi njihovi lastniki. Kot je povedala Jamie Swan, ki stoji za znamko After Bark, ne pozna človeka, ki si ni po rahljanju ukrepov po koncu epidemije zaželel ponovno zaživeti. »Ker je v času epidemije veliko ljudi posvojilo psa oziroma so se hišni ljubljenčki navadili na stalno prisotnost lastnika doma, zdaj mnoge skrbi, da psi ne bodo trpeli zaradi osamljenosti oziroma ločenosti od lastnikov.

Puptails, brezalkoholni pasji koktajli Prav zahvaljujoč podjetju Shaw (ki je tudi ustanoviteljica Barkney Wicka, centra za pse in človeka) Londončanom zdaj to ne bo več glavna skrb. Lokal After Bark lastnikom kot tudi njihovim najboljšim kosmatim prijateljem omogoča sprostitev ob dobrem koktajlu. Medtem ko skrbniki, ki s seboj pripeljejo svoje domače ljubljenčke, naročijo prave alkoholne koktajle, si lahko posebno osvežilno pijačo, seveda brez alkohola, privoščijo tudi psi. Londonski bar namreč streže pijače rastlinskega izvora, ki so jih poimenovali kar »puptails«. Tako si lahko kosmatinci žejo pogasijo z bloodhound mary in barkarito ali pa šilcem jabolčnega in korenčkovega soka ter soka iz surove rdeče pese, ki jim ga Swanova postreže na dolgi leseni deski. »Ni lastnika psa, ki ga po vrnitvi v normalo življenje, vključno z delom v pisarni, ne bi skrbelo, kako se počuti njegov pes, ki ga je pustil samega doma,« je povedala Jamie Swan in dodala, da si lahko gostje s svojimi ljubljenčki delijo tudi posebne priboljške lickandmix. Ti so, čeprav je večini psov vseeno, namenjeni tako ljudem kot tudi živalim. Da so se v After Barku stvari res lotili resno in odgovorno, svojim štirinožnim gostom ponujajo tudi čajne mešanice, ki so dobre za pasje telo. »Gre za dobro počutje in zdravje ter tudi veliko zabave,« je prepričana Swanova.