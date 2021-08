Nepreslišano: Branko Majerič, kmet

V Evropi propade tisoč malih kmetij na dan, berem. Tudi pri nas kar po vrsti padajo. Važni so samo veliki pridelovalci in zdaj vsi davkoplačevalci plačujemo zato, ker veliki pravijo, da ne morejo preživeti brez subvencij. Čakajte, no… Saj za to si hotel biti velik, da boš z ekonomijo obsega obvladal stroške. To je tako, kot če bi jaz imel tovornjake za prevoz, sosed pa tri šleperje in bi zdaj bilo treba njemu pomagati s subvencijo, da preživi. Ja, če ima tri šleperje, ima najbrž veliko večji biznis kot jaz, ki imam samo dvotonca. Male kmete bomo do konca uničili, potem pa z davkoplačevalskim denarjem večno podpirali velike, da ne crknejo. Kaj smo mi malo nori?