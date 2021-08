Življenje v znamenitih stavbah – Kolizej: Spomini na stavbo, ki je ni več

Deset let je minilo od rušenja Kolizeja, stavbe, ki so jo zgradili leta 1847 v opuščeni gramozni jami ob današnji Gosposvetski cesti. V ljubljanski stavbi, ki je danes ni več, se je v 50. letih rodil in v njej šest let odraščal Nino Jakhel Kolarević.