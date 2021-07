Življenje v znamenitih stavbah: Železniški humanitarni fond in Fondovi bloki

Stanovanjsko kolonijo devetih večnadstropnih rumenih Fondovih blokov so za Bežigradom za zaposlene na železnici zgradili med vojnama. Pri svojih šestnajstih se je leta 1936, dve leti pred koncem gradnje zadnjega Fondovega bloka, s starši tja preselila tudi Mila Uršič in ostala v soseski vse do danes.