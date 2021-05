»Večinoma delam prenove staromeščanskih stanovanj, kar je povezano s tem, da je bil Peglezen moja izhodiščna točka in da sem tako imela možnost začeti s prakso na lastnem stanovanju. V arhitekturi je namreč praksa tista, ki resnično šteje,« pravi Ana Gruden, ki je svoje stanovanje v Pegleznu prenovila pred dvajsetimi leti, nato v njem živela tri leta in ga kasneje prodala. To je bilo prvo stanovanje, ki ga je takrat sveže diplomirana arhitekta projektirala, ta izkušnja pa jo je kot ustvarjalko opredelila vse do danes.

»Peglezen je zanimiva stavba. Pri čemer sem imela srečo, da sem že prej bivala oziroma imela neposredno izkušnjo s Plečnikovimi objekti. Eno leto sem živela v Akademskem kolegiju, po diplomi sem nekaj časa učila na srednji oblikovni šoli v Križankah, kamor sem šla rada tudi na koncerte. Tržnica in Tromostovje pa sta prav tako pogosti mestni točki mojega vsakdana,« še pripoveduje Ana Gruden.

Kot poudarja, je vsaka prenova delikatna, še bolj s spoštovanjem pa se je treba lotevati prenove objekta, ki jo je naredil arhitekturni velikan. »Zato je pomembno vprašanje, kako v to poseči in kako hkrati prostore prilagoditi novim zahtevam in funkcijam,« o izhodiščih opremljanja stanovanja v spomeniško zaščiteni stavbi, ki je nastala v 30. letih prejšnjega stoletja, pravi arhitekta. Kar se tiče Plečnika, kot še dodaja, je bil »zelo dober v ritmu senc in odprtin ter kombinacij materialov, izjemen je bil v tem, kako je antične elemente prepletal s svojo novo, moderno kompozicijo,« še izpostavi arhitektka, ki ima tudi v svojem delu rada eklekticizem. »Rada prepletam fine materiale z zavrženimi stvarmi in z dokumenti različnih časov, vse od jugendstila, punka in do sodobnosti.«

Žensko stanovanje v Peglezenu

Po teh načelih – spoštovanje Plečnikove arhitekture in ustvarjanje prostora za novega uporabnika v sodobnem času – se je tako Ana Gruden pred dvema desetletjema lotila prenove svojega prvega doma, zaznamovanega z bivanjem v eni od znamenitih ljubljanskih stavb. Prav pri tem stanovanju je tudi razvila svojo formulo prenove, ki ji sledi še danes. »Arhitekturo je dobro delati z mislijo na brezčasnost, zato je pomembno, da uporabimo materiale, ki obstanejo. Poleg tega sledim načelu, da to, kar bo delovalo čez 30 let, bi moralo delovati že pred desetimi. To pomeni, da če izberemo funkcionalne, premišljene in asketske stvari, ki bi delovale pred desetimi leti, so te dovolj brezčasne, da bodo delovale tudi v prihodnosti,« pojasnjuje ustvarjalka. To je lupina, v katero pa je nato mogoče vpenjati različni dekor.

Na ta način se je tako arhitekta lotila prenove majhnega stanovanja v Pegleznu, ki je merilo 26 kvadratnih metrov in je nekoč pripadalo hišniku. Ker je bilo stranišče ločeno, na hodniku, je bila ena prvih potez arhitektke, da ga umestila v svoje domovanje. Ker so zaradi inštalaterskih del pri tem morali na hodniku razbiti teraco, je za povrnitev v prvotno stanje za to našla pravega mojstra.