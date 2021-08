Javna podpora v obliki neposrednih nepovratnih sredstev bo pokrila stroške, ki ustrezajo nadomestilu plače za letni dopust zaposlenih. Do ukrepa bodo upravičena podjetja vseh velikosti, dejavna v sektorjih, ki so jih prekinitev poslovanja in omejitveni ukrepi zaradi pandemije najbolj prizadeli, na primer v gostinstvu, potovalnem in najemnem sektorju, umetnosti ter razvedrilnem in rekreacijskem sektorju. Finančni, kmetijski in ribiški sektor ter akvakultura so izključeni.

Do pomoči bodo upravičena tista podjetja, ki v tem letu beležijo najmanj 20-odstotni upad letnega prometa glede na leto 2019 ali 2020. Ukrep je po oceni komisije v skladu s pogoji, opredeljenimi v začasnem okviru za državne pomoči, sprejetem zaradi pandemije. Pomoč namreč ne presega 1,8 milijona evrov na upravičenca in bo dodeljena do 31. decembra letos. Komisija tako ocenjuje, da je ukrep nujen, primeren in sorazmeren ter tako skladen s ciljem odprave resne motnje v gospodarstvu članice, nastale zaradi pandemije.