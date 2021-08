Protipotresna utrditev: Denar vsaj za nekaj pilotnih projektov

Čeprav je protipotresna utrditev izpadla iz milijardnega načrta za okrevanje in odpornost, malo pa je tudi možnosti, da bi namenska sredstva zagotovili v okviru kohezijskih sredstev do leta 2027, ljubljanska občina in ministrstvo za okolje in prostor iščeta možnosti, kako denar zagotoviti vsaj za nekaj pilotnih projektov utrditve.