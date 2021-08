Metka Dariš, direktorica Kinodvora: Ljudje se v kino vedno vrnejo

Metka Dariš je vodenje Kinodvora prevzela aprila 2019, v času, ko si je okoli 2200 filmskih projekcij ogledalo rekordnih 134.000 obiskovalcev, v načrtu je bila tudi že prostorska razširitev z novim mestnim minipleksom. A če se je ob prevzemu petletnega mandata spraševala, kaj novega lahko Kinodvor še prinese mestu, si po dolgem koronskem obdobju prizadeva predvsem, da bi ga mestni kino prestal živ in zdrav, da bi skupaj obstal tudi kolektiv. »Na novo moramo razmisliti, kakšna je vloga kina v sodobni družbi. Bolj kot na same filme se moramo osredotočiti na nenadomestljivost kino izkušnje in spodbujanje navad obiskovanja kina,« je prepričana.