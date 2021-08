»Samo največji asi lahko tako vplivajo na razplet tekme, kot je Luka Dončić danes proti Španiji. Vsi smo se spraševali, kako se bo naš selektor lotil alfe in omege nasprotne ekipe. Kako ga bo omejil? Kdo ga bo pokrival, da ne bo spet dosegel 48 ali 25 točk kot na prvih dveh tekmah?« je v uvodu zapisala Marca.

»Scariolu je taktika odlično uspela. Victor Claver je bil Dončićeva senca. Zvezdnik iz Ljubljane ni dosegel stratosferskih številk, a je zato razigral svoje soigralce, ki so nam na koncu zadali smrtni udarec,« piše Marca.

»Dončić je tako dober, da mu je kljub povprečni predstavi zmanjkala le ena podaja za tretji trojni dvojček v zgodovini olimpijskih iger. Ta je uspelo le Aleksandru Belovu 1976 (23 + 14 + 10) in LeBronu Jamesu 2012 (11 + 14 + 12). Slovenija pod vodstvom Dončića ostaja neporažena na uradnih tekmah - 16:0, Španija pa je za kazen dobila ZDA v četrtfinalu,« je dodal novinar Marce.

Drugi največji španski športni dnevnik As poroča o košarki za sladokusce, o nesreči Španije, da se bo petič zaporedoma na OI srečala z ZDA in odlični taktični pripravi na Luko Dončića. "Vse je potekalo, tako kot je moralo. Dončić je že v prvi četrtini dobil tri osebne napake. Victor Claver mu ni pustil, da bi se razigral.«

»A kaj, ko Slovenija ni le Luka Dončić. Vlatko Čančar je imel zaradi dvojne ali celo trojne obrambe nad Dončićem toliko prostora, da je bil obroč velik kot bazen. Mike Tobey je zbral 14 skokov in v zadnjih desetih minutah dosegel deset točk. Nato so tu še Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Edo Murić ...« je zapisal As.

El Mundo piše, da je Luka Dončić začaral tekmo. »Ta fant je kot šaman. Španija je pokleknila ob njegovih genialnostih. Ekshibicija je tudi, ko se odreče metom na koš in s podajami poskrbi, da njegovi soigralci premagajo svetovne prvake.«

»Vrlina Luke Dončića je, da se zna prilagoditi. Talent ima v rokah, moč pa v glavi. Dosegel je samo 12 točk, a se je spogledoval s trojnim dvojčkom. Redki imajo to sposobnost in Španija je zato plačala kazen. Dončić v zadnji četrtini sploh ni potreboval koša, saj mu soigralci zvesto in slepo sledijo,« je zapisal El Mundo.

»In to kljub temu, da se tekma ne bi mogla začeti bolje. Luka Dončić je pred koncem prve četrtine obsedel na klopi s tremi osebnimi napakami. Očitno je to uspavalo naše igralce, ki niso verjeli, da Slovenija ni le Luka Dončić,« piše El Mundo.

Podobno je zapisal tudi El Pais. »Dončić je spet izšel kot zmagovalec. To je bila tekma, ki je pokazala vso njegovo inteligenco in radodarnost. Ob izjemni obrambi, ki mu jo je pripravil Scariolo, se je super zvezdnik zadovoljil s skromnim učinkom v napadu. Iz igre je vrgel le sedem metov, je pa zato razigral soigralce in posledično potopil Španijo.«

ABC je dodal, da se je Španija po dobrih predstavah proti Japonski in Argentini srečala s pretrdim orehom. »Slovenija je bila previsoka ovira. Luka Dončić je znova pokazal, da sodi med najboljše košarkarje na svetu. Zdaj nas čakajo Kevin Durant, Damian Lillard in Devin Booker. Sprehod do medalje je zdaj plezanje na goro.«