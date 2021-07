Thomas Markle je za Fox News povedal, da si želi biti del življenja svojih vnukov ter da je za to, da bi si to zagotovil, pripravljen storiti vse. »Na kalifornijska sodišča bom zelo kmalu vložil zahtevo za pravico do obiskov svojih vnukov. Archie in Lili sta še majhna, zato ne smeta biti del političnih igric,« je dejal in dodal, da ga za njegova potomca zelo skrbi, ter izrazil prepričanje, da se njegova hči Meghan in njen mož princ Harry nista primerno obnašala do članov kraljeve družine. Meghan je glede svojega odnosa z očetom že pred časom v intervjuju z Oprah Winfrey dejala, da jo zanj skrbi in ga ima rada, a da ne more razumeti, da je sodeloval s tabloidi, ki so ju z možem vseskozi napadali in o njiju širili laži. »Vsak odgovarja za svoja dejanja. Tudi mojo mamo so vseskozi nadlegovali, pa ni nikoli rekla niti besede. Ostala je tiho in se dostojanstvo zadržala,« je povedala Meghan Markle.