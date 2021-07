Kauzer, ki je nastopil deseti po vrsti in je imel težave v zgornjem delu, kjer ga je zadržala vodna past, je za takrat vodilnim Američanom Michalom Smolenom zaostal za 2,99 sekunde ter zasedel šesto mesto. Do konca ga je potem prehitelo še šest kajakašev, tako da je 37-letni Hrastničan igre v Tokiu končal na 12. mestu. Za desetim mestom, ki kot zadnje prinaša finalni nastop, je zaostal za 65 stotink sekunde.

»Danes mi sreča ni bila naklonjena«

"Takoj sem vedel, da je konec, nisem imel niti kančka upanja. S tako vožnjo, ki sem jo pokazal danes, enostavno ne moreš v finale. V taki konkurenci in s takima dvema napakama zagotovo nimaš kaj praskati. Hitro sem se s tem sprijaznil," je dejal.

"Očitno mi danes sreča ni bila naklonjena. Čoln mi ni stekel in če mi ne steče, začnem veslati na silo in temu primeren je tudi rezultat. Nimam si kaj očitati, pripravil sem se dobro, počutil sem se dobro. Naš šport je izredno nepredvidljiv, enkrat so boljši eni, drugič drugi," je dejal.

Danes so bili boljši drugi, sam pa je ostal praznih rok. "Enostavno se s tem moram sprijazniti," je dejal Kauzer, ki mu je zelo žal, da mu čoln ni stekel.

"Še bolj mi je žal, ker mi je bila proga všeč. Ustrezala mi je, celo mnogo bolj kot kvalifikacijska," je dejal Hrastničan, ki na olimpijskih igrah namerava poskusiti še enkrat.

"Jaz upam, da mi bo zdravje dopuščalo in da bom sposoben odvozit take vožnje, kot sem jo letos na evropskem prvenstvu, ko sem dobil kolajno. Že pred temi igrami sem rekel, da bo zadnja sezona sezona 2024. Poskušal sem bom uvrstiti na pete olimpijske igre, vse pa bo odvisno od sezon pred tem. Mladi pritiskajo, ni res, da doma ne bi imel konkurence. Že letos sem se šele na zadnji tekmi uvrstil na igre, zagotovo me čaka težka naloga," napoveduje večkratni evropski in svetovni prvak.