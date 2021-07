Prehod meje je po navedbah policije oteževala daljša kolona vozil. Vodstvo postaje mejne policije Jelšane je takoj vzpostavilo kontakt z vodstvom postaje mejne policije Rupa. Skupaj so policisti vozilo mimo kolone usmerili po stezi za avtobuse in družini omogočili prioritetni prehod državne meje.

Policisti policijske postaje Ilirska Bistrica so mariborsko družino pričakali na slovenski strani meje in jih pospremili do postojnske porodnišnice.