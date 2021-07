Trilok Gurtu je živa legenda jazza in glasb sveta. Vrhunski tolkalski virtuoz se je na različnih scenah uveljavil z mojstrskim obvladovanjem instrumenta in sodelovanji s številnimi svetovno priznanimi umetniki, kot so Pat Metheny, John McLaughlin, Joe Zawinul, Jan Garbarek, Bill Evans, Pharoah Sanders, Dave Holland, zasedba Oregon, in italijanskimi glasbeniki, kot so Ivano Fossati, Pino Daniele, Adriano Celentano in Gianna Nannini.

Vse je navdušil z izjemnim občutkom za ritem. Z mešanjem zahodne in indijske tehnike je Gurtu razvil enkraten slog in zvok, zaradi katerih je postal eden najbolj priljubljenih tolkalcev na svetu. Poslušalce očarajo njegove kompozicije, v katerih indijske ritme in napeve prepleta z elementi jazza in rocka.

V nadaljevanju festivala se bodo predstavili še Anbot, Zvezdana Novaković, Miroslav Tadić & Merima Ključo na slovenski strani ter Maistah Aphrica, Nesesari Kakalulu in Dobet Gnahore na italijanski strani prihodnji teden.

Festival Glasbe sveta želi poudariti, kako dialog ter soočanje med obema stranema meje lahko postaneta ključ napredka in hkrati vzpodbuda za nove idejne predloge in raziskovanja. Nova Gorica in Gorica bi s podobnimi pristopi pridobivala na prepoznavnosti kot enotna realnost, pripravljena, da postane eno mesto. Enotni festival v taki obliki bi na dolgi rok postal zametek skupne kulturne strategije obeh mest, povečal prepoznavnost prireditve, posameznih mest, celotne regije in vplival na večjo povezanost mejnih mest in njenih prebivalcev, so še prepričani organizatorji.