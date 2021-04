Bogdan Benigar, vodja programa jazza in glasb sveta v Cankarjevem domu: Za svobodo se bo treba žrtvovati

Promotor glasbe Bogdan Benigar – vodja programa jazza in glasb sveta v Cankarjevem domu, kjer skrbi za cikla Cankarjevi torki in Glasbe sveta ter za Jazz festival Ljubljana, hkrati pa je soustanovitelj Zavoda Druga godba in dolgoletni programski vodja festivala Druga godba – je po izobrazbi diplomirani pravnik. »Morda me zato nikoli niso povabili v kakšno ekspertno skupino za glasbo, ne na nacionalni ne na lokalni ravni,« se pikro zasmeje. Ve se sicer, da je brez dlake na jeziku. Kritičnost, predvsem pa entuziazem ga nista zapustila niti v času kovid ukrepov.