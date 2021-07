Slovenska vrsta je v Ljudskem vrtu nazadnje igrala 17. novembra 2015, ko je v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo igrala 1:1 z Ukrajino. Lepše spomine ima na Rusijo, saj jo je prav v Mariboru 18. novembra 2009 premagala in se uvrstila na svetovno prvenstvo 2010.

Izbrance Matjaža Keka sicer že septembra čaka nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022. Najprej bodo v Stožicah, kakor trenutno kaže, tudi z gledalci, gostili Slovaško, tri dni pozneje pa še Malto. V šestem krogu kvalifikacij pa bo sledilo še gostovanje v Splitu pri Hrvaški, ki jo je Slovenija v prvem krogu v Ljubljani premagala z zadetkom Sandija Lovrića.

Kot so še sporočili z NZS, reprezentance v sklopu kvalifikacij za SP 2022 septembra čaka novost. Pred dnevi sta namreč Evropska nogometna zveza (Uefa) in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v dopisu članicam prižgali luč za uporabo videotehnologije tudi v kvalifikacijah za SP. Tako bo Slovenija drugo in tretjo domačo zmago lovila pod budnim očesom tehnologije VAR.

»Po zamiku uvedbe tehnologije VAR zaradi pandemije covida-19 so rezultati zadnjih analiz Uefe, ob soglasju Fife, pritrdili, da je uvedba videotehnologije izvedljiva, tehnologija pa bo v uporabi od septembra 2021,« so zapisali pri obeh krovnih organizacijah.