Selektor Matjaž Kek je sicer seznam igralcev predstavil pred šestimi dnevi. Pričakovano se vrača Josip Iličić ter tudi povratnika po koronskih težavah Miha Zajc in Tim Matavž, zraven je spet tudi Andraž Šporar, ki je imel težave s poškodbo. Naknadno je Kek v soboto poklical tudi vezista Rijeke Adama Gnezdo Čerina.

Predvsem bosta pomembni tekmi v ligi narodov, v kateri Slovenija v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah brez prejetega zadetka vodi z desetimi točkami, sledi Grčija z osmimi, praktično odpisana pa sta Kosovo in Moldavija z dvema oziroma eno točko. V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.

Slovenci bodo tekmo z Azerbajdžanom igrali 11. novembra, s Kosovom 15. novembra, v Grčiji pa bodo gostovali 18. novembra. Vse tekme bodo ob 20.45.

Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1:0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri remije, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi (0:0).

Grčija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 54., Slovenija je 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117.