Pri ameriški gimnastični zvezi so še zapisali, da z vsem srcem podpirajo odločitev Bilesove in ploskajo njenemu pogumu, da je svoje zdravje postavila na prvo mesto. »Simone se bo o nadaljnjih nastopih na teh olimpijskih igrah v dogovoru z zdravniško službo odločala za vsak dan posebej,« so še zapisali.

Bilesovo, ki je bila najboljša v kvalifikacijah mnogoboja in na dobri poti, da obogati zbirko zlatih odličij iz Ria, bo v finalu mnogoboja, tekmovanja v seštevku preskoka, dvovišinske bradlje, grede in parterja, zamenjala rojakinja Jade Carey. Careyjeva je imela sicer deveti dosežek kvalifikacij.

Odstopila po ponesrečeni predstavi na preskoku Štiriindvajsetletna olimpijska zvezdnica Bilesova je v torek šokirala športno javnost, ko je sredi ekipne tekme olimpijskih iger - Američanke so branile naslov - odstopila po ponesrečeni predstavi na preskoku. Sprva se je ugibalo, da se je pri nerodnem doskoku poškodovala, ko jo je s tekmovališča pospremil zdravnik, po tekmi pa je telovadka sama povedala, da je odstopila zaradi psihičnih težav. Kot je v torek sporočila, mora zaščiti tako svoje telesno kot duševno zdravje, in ne početi vsega, kar od nje želijo drugi. »Po nastopu, ki sem ga izvedla, preprosto nisem hotela nadaljevati. Osredotočiti se moram na svoje duševno zdravje,« je dejala, ko je po tekmi stopila pred novinarje. Bilesova je že dan pred ekipno tekmo na svojem profilu na Instagramu zapisala, da se včasih počuti, kot da na svojim ramenih nosi vso težo sveta. »Kdaj zamahnem z roko in se delam, da pritisk ne vpliva name, ampak včasih je presneto težko,« je dodala.