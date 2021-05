Gre za element, ki so ga poimenovali po Nataliji Jurčenko, svetovni prvakinji iz nekdanje Sovjetske zveze.

»Samo razmišljala sem, da moram to narediti tako kot na treningu. Rekla sem si, ne pretiravaj, kar se mi rado zgodi, da se takoj, ko dvignem roko, preveč zaženem, a sem se obdržala na nogah,« je povedala nosilka štirih olimpijskih zlatih kolajn Bilesova,

Prvi nastop po letu in pol pavze

Bilesova je prvič nastopila na uradnem tekmovanju po 18-mesečnem premoru. Po tako težkem in nevarnem elementu doskok sicer ni bil popoln in je pri pristanku na blazinah odskočila nazaj. Kljub temu je za svoj nastop požela val navdušenja na družbenih omrežjih. Med drugim jo je opazil košarkarski superzvezdnik LeBron James, ki je razposlal naprej posnetek njenega nastopa.

Bilesova, ki jo do povsem brezhibne izvedbe čaka še nekaj dela, je vseeno v mnogoboju na mitingu v Indiani zmagala z rezultatom 58,400 točke, pred Jordan Chiles (57,100) in Kaylo DiCello (56,100). Od 3. do 6. junija bo na sporedu ameriško državno prvenstvo, nacionalne olimpijske kvalifikacije pa bodo konec junija.

Bilesova je s 30 odličji z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najuspešnejša Američanka, v svetovnem merilu pa sta od nje boljša le Belorus Vitalij Šerbo s 33 in Rusinja Larisa Latinina z 32 kolajnami.