Hrastničan si je tako že danes priigral najlepše darilo ob 23. rojstnem dnevu, ki ga bo slavil v petek, a lahko še pred tem senzacijo nadgradi, če bo v sredinem četrtfinalu uspel presenetiti še sedmega igralca svetovne lestvice, Tajvanca Yun Ju Lina.

Da bi lahko prišlo do velikega presenečenja, je Jorgić nakazal že v uvodnem nizu, v katerem je vodil že z 9:7, a je nato do konca uspel osvojiti le še točko, Harimoto pa je niz dobil šele na razliko z 12:10.

Tudi drugi niz je bolje začel slovenski igralec in povedel s 4:2, vodstva pa nato vse do konca ni več izpustil iz rok. Najbolj suvereno je zmagal v tretjem nizu, v katerem je hitro povedel s 7:2, Japoncu pa nato do konca dovolil le še eno točko za zmago z 11:3.

V četrtem nizu je spet bolje začel Slovenec in povedel s 4:1, Harimoto pa je preobrnil na 8:9. Čeprav je Jorgiću še uspelo priti do zaključne žogice pri 10:9, je nato naredil napako pri odgovoru na nasprotnikov servis za zaostanek z 10:11, Japonec pa je izkoristil že prvo zaključno žogico.

Peti niz se je začel drugače in domači favorit je povedel s 5:2, a je Jorgić hitro izenačil na 5:5. Po izenačeni igri je bil v končnici spet bolj zbran Harimoto in s tremi zaporednimi točkami povedel s 3:2 v nizih.

Slovenski junak pa se ni vdal, tudi potem ko je Japonec v šestem nizu povedel s 6:4. Rezultat je spreobrnil in nasprotnika pustil pri vsega sedmih točkah. Tako kot na prejšnjih dveh dvobojih, je tudi tokrat pokazal odlično zbranost v odločilnem sedmem nizu. Hitro je povedel s 4:1, Harimoto pa je uspel napraviti preobrat in preiti v vodstvo s 7:6.

A to je bilo z njegove strani tudi vse, saj nato Jorgič do konca ni več izgubil niti točke in tako svojega skozi vso tekmo glasnega nasprotnika dokončno utišal.

Harimoto je sicer kitajskega rodu, saj se je rodil kitajskim staršem kot Zhih Zhang, njegova mati pa je leta 1995 Kitajsko celo zastopala na svetovnem prvenstvu. Namizni tenis je začel igrati pri dveh letih, leta 2017 pa je s 14 leti in 61 dnevi na Češkem postal najmlajši zmagovalec turnirja svetovne serije ITTF.

Jorgić je bil v uvodnem krogu olimpijskega turnirja kot 18. nosilec prost, v drugem krogu pa je po prav tako izjemno dramatičnem 55-minutnem obračunu na kolena spravil Španca Alvara Roblesa s 4:3. Za vstop med 16 najboljših je spet po sedmih nizih izločil še Britanca Liama Pitchforda, 15. igralca na svetu.