Ministri so danes podprli načrte Slovenije, Hrvaške, Cipra in Litve. Sredi meseca so potrdili prvih 12 načrtov - Portugalske, Španije, Grčije, Danske, Luksemburga, Avstrije, Slovaške, Latvije, Nemčije, Italije, Belgije in Francije.

Ko Svet EU, v okviru katerega odločajo članice unije, odobri načrt, Evropska komisija s članico podpiše dogovor o financiranju. Nato se v dveh mesecih državi predhodno izplača 13 odstotkov predvidenih sredstev. V primeru Slovenije to znaša 231 milijonov evrov.

Na podlagi teh načrtov bodo lahko članice črpale sredstva iz evropskega sklada za okrevanje po koronski krizi. Članice se lahko prvih sredstev v okviru predfinanciranja nadejajo v nekaj tednih in nekaterih primerih dneh, je danes povedal podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis.

Evropska komisija je doslej pozitivno ocenila 18 načrtov, poleg omenjenih še irskega in češkega, ki pa ju članice danes še niso obravnavale. Doslej je prejela načrte 25 članic, manjkata še nizozemski in bolgarski.