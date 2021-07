Digitalizacija. Zdi se, da gre za enega izmed pojmov, ki jih v zadnjem času, sploh odkar nas je napadel koronavirus, slišimo kar najpogosteje. Digitalizacija nakupov, opravkov, potrdil, plačil, naročil, podpisov, družbe nasploh, digitalizacija tega, digitalizacija onega… Kamor koli se obrnemo, povsod digitalizacija. Res je, marsikaj nam je ali nam bo olajšala, pohitrila, nam prihranila čas. A po drugi strani marsikdo pred popolno digitalizacijo vsega in ne nazadnje vsakogar tudi svari in opozarja. Pri čemer mnogi pomisleki »držijo vodo«.

Odveč je tako poudarjati, da je digitalizacija v zadnjih letih ena izmed glavnih tem tudi v avtomobilski industriji. Upamo si trditi, da takoj za elektrifikacijo. Pri tem imamo, konkretno pri njenih produktih, torej avtomobilih, seveda v mislih predvsem digitalizacijo voznikovega delovnega prostora, ki je narekovala tako ukinitev vseh analognih merilnikov kot tudi večine fizičnih gumbov in stikal. In ravno pri tem slednjem se že kaže, da tudi v tem primeru popolna digitalizacija vsaj za velik del uporabnikov ni zgolj in le pozitivna. Drugače si tega, da je veliko proizvajalcev, ki so se digitalizacije lotili »na polno«, že storilo korak nazaj in določene gumbe in stikala vrnilo v kabino, ne moremo razlagati. Kot tudi ne, da njihovo prisotnost zdaj že poudarjajo kot nekaj pozitivnega.

Kakor koli, veliko avtomobilov se procesa konkretnejše digitalizacije, ker so na cestah že nekaj časa, šele loteva. In zelo pozitivno gre v tej luči sprejeti dejstvo, da so se je pri Seatu pri prenovi svojih manjših avtomobilov, kombilimuzine ibize, ki je bila deležna osvežitve že pete generacije, in na njej osnovanega majhnega športnega terenca arone, ki je sredi življenjskega cikla prve generacije, lotili zmerno. Preudarno. Pametno. Kljub temu, da ravno digitalizacijo izpostavljajo kot glavno novost in je po njeni zaslugi v notranjosti dejansko prišlo do manjše revolucije. Razlika po in pred prenovo je celo večja kot pri marsikaterem štirikolesniku pri novi generaciji v primerjavi s prejšnjo. Ohranili so namreč ločena stikala za upravljanje prezračevanja, obenem pa izboljšali odzivnost osrednjega zaslona na dotik in ga povečali, v povprečju za dobrih 20 odstotkov. Serijski je zdaj tako 8,25-palčni (skoraj 21-centimetrski), opcijski 9,2-palčni (23,4-centimetrski), obenem je nameščen višje, v voznikovem vidnem polju, zaradi česar so lahko med zaslon in stikala za prezračevanje postavili še na novo oblikovane prezračevalne šobe – mimogrede, te so, zdaj okrogle, drugačne tudi ob straneh. Nov, kakopak digitalni, je tudi zaslon za volanom, boljši so materiali, povezljivost pa na višjo raven poneseta brezžični dostop do Applovega sistema carplay ali Androidovega android auto ter glasovno upravljanje, ki se ga prikliče z izrečeno frazo »Hola, hola«.

Vse omenjeno seveda velja za oba avtomobila, ki sta si v notranjosti na las podobna, razliko občutite šele, ko se vanju usedete, saj je položaj v aroni pač malce višji. Za oba pa velja tudi, da so precej manj spreminjali njuno zunanjost – ker enostavno ni bilo potrebe. Dovolj je bila tako manjša osvežitev, omembe vredno je, da sta oba serijsko opremljena z žarometi s 100-odstotno tehnologijo LED in da imata na zadku nova napisa ibiza oziroma arona s pisanimi namesto tiskanimi črkami. Oblikovno največjo novost tako predstavlja aronina različica opreme xperience, pri kateri je mogoče sprednjo stran opremiti z na novo oblikovanima in nameščenima sprednjima meglenkama, kar poudari njen značaj športnega terenca.

Ker gre za prenovo, je logično, da sta oba avtomobila zadržala domala enake mere: ibiza ima dolžino 4,06 metra, arona 4,15, prva ima še naprej osnovno prostornino prtljažnika 355, druga pa 400 litrov. Kar se motorjev tiče, imajo trije litrski bencinski trivaljniki pri ibizi moč 59, 70 ali 81 kilovatov (80, 95 ali 110 konjev), pri aroni pa je na voljo le najmočnejši izmed omenjenih in ob njem še 1,5-litrski štirivaljnik s 110 kW (150 KM). O dizlih ne duha ne sluha, je pa pri obeh zato na voljo tudi pogon na stisnjeni zemeljski plin (CNG), ki poganja litrski motor s 66 kW (90 KM). Začetna cena prenovljene ibize bo znašala 13.499 evrov, arone 17.999 evrov, pri nas pa bosta naprodaj že septembra.