V mesecu avgustu so bila v minulih letih turistična doživetja na vrhuncu in raznovrstne prireditve v organizaciji TD so se vrstile druga za drugo; predlani jih je bilo kar 78, za letošnji avgust pa so jih TD prijavila na TZS samo tri.

Prvi konec tedna v avgustu organizira TD Büjraš, krajevna skupnost Ižakovci in še nekatera tamkajšnja društva tradicionalno in daleč naokrog priljubljeno prireditev Büjraški dnevi. V omenjenem TD so začeli to prireditev zaradi tradicije, naravne dediščine in spomina na delavce ob reki Muri – büjraše. Prireditev s pestrim programom, letošnja bo že 30. po vrsti, na kateri se pomerijo tudi v tekmovanju v pečenju rib na odprtem ognju (to je bila najpogostejša hrana büjrašev in njihovih družin), se domačini predstavijo tudi z bogato prekmursko kulinariko, med drugim bujto repo in pogačami.

Obiskovalci se bodo lahko popeljali tudi z brodom po Muri, si ogledali znameniti mlin na Muri, Büjraški muzej in tkalske delavnice na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Prvo avgustovsko soboto bo v organizaciji TD Pudgura prireditev pod naslovom Gozdar – kmet nekoč in danes, tematiki bosta sedlarstvo in zotlarstvo. Prireditev bo v kozolcu toplar v Belskem pri Postojni. Tretjo nedeljo v avgustu bo Športno turistično društvo Lom organiziralo tradicionalni Vzpon na Široko.