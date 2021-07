Ameriška platforma, ki je posebej priljubljena med mlajšimi vlagatelji in je med pandemijo doživela velik vzpon, je imela konec marca 18 milijonov financiranih računov in je skrbela za 81 milijard dolarjev premoženja, navaja AFP.

Robinhood je svojo vedno večjo priljubljenostjo med individualnimi vlagatelji igrala pomembno vlogo pri organizaciji malih vlagateljev, ki so v začetku leta prek spletne platforme Reddit poskrbeli za veliko rast vrednosti delnic nekaterih podjetij, kot sta GameStop in BlackBerry, potem ko so ta postala tarča velikih vlagateljev, ki so stavili na njihov pocenitev.