»Restart turneja udarnega prebujanja glasbene scene pri nas ni samo stvar kulture in zabave. Gre hkrati za občutek, da se vesolje še ni skrčilo na našo dnevno sobo. Tu motiv iščemo tudi Pankrti,« je ob tem povedal frontman punk rock skupine Peter Lovšin.

Na odru se jim bosta pridružili ena najbolj uspešnih hrvaških punk rock zasedb Hladno pivo, ki je nastopila na vseh največjih koncertnih prizoriščih nekdanje Jugoslavije, ter primorska zasedba Elvis Jackson, ki koncertne odre doma in v tujini osvaja s svojo mešanico ska, punk, hard core, reggae in metal vplivov.

Organizatorji so v turnejo povezali najbolj zveneča imena s slovenske in nekdanje jugoslovanske scene. Ob omenjenih bodo nastopali še Jan Plestenjak, Gibonni, Nina Pušlar, DJ Umek, Mi2, Parni valjak, Senidah, Saša Avsenik, Dan D, Tony Cetinski, Vlado Kreslin in drugi. Poleg Ljubljane pa bodo koncerti še v Mariboru, Celju, Kranju, Kopru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju in v Lendavi.

Turnejo je pripravilo podjetje podjetje Temma-X, ki je za to priložnost razvilo koncept varnega druženja. Tako bodo dogodki z izjemo Ptuja na prostem, število vstopnic pa je omejeno glede na kapacitete in trenutne omejitve.

»Naša velika želja je, da po več kot enoletnem premoru od koncertov pripomoremo pri obuditvi kulture in družabnega življenja. Pred nami je čas za okrevanje in čas, da se v mesta povrne utrip, da se na ulice vrne življenje in občutek, da se ljudje ponovno lahko brezskrbno družijo. Do brezskrbnosti nas sicer loči še precej korakov, a eden prvih je zagotovo vrnitev mestnega utripa, kulture in glasbe med ljudi. Ob pomembnem okrevanju od epidemije, vedno manj obolelih in dovoljšnji precepljenosti prebivalstva, je čas, da ljudem vrnemo dogodke,« je dejal direktor podjetja Peter Keček.