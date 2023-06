Po mnenju Evropske komisije bi zakon, ki ga je konec maja podpisal poljski predsednik Andzej Duda, lahko vplival na svobodo kandidiranja na jesenskih parlamentarnih volitvah na Poljskem. V Bruslju so se za postopek proti Poljski odločili, čeprav je Duda v petek predlagal spremembo zakona.

Zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem predvideva, da bo komisijo sestavljalo devet članov, ki jih bo izbral spodnji dom parlamenta. Preiskovalna komisija bo preučila, ali so poljski javni uslužbenci med letoma 2007 in 2022 podlegli ruskemu vplivu in sprejeli odločitve, ki so škodovale varnosti države. To vključuje na primer sklepanje pogodb, ki bi lahko dajale prednost Rusiji, in razkrivanje pomembnih informacij tretjim osebam.

Vsakomur, ki bo spoznan za krivega, bi lahko v skladu z zakonom za deset let prepovedali opravljanje javnih funkcij, ki vključujejo dostop do javnih financ in tajnih podatkov. S tem naj bi preprečili, da bi posameznik ponovno deloval pod ruskim vplivom v škodo interesov Poljske.

Duda je predlagal spremembo zakona tako, da ta ne bi vključeval kazni, ampak bi komisija le izdala izjavo, da je posameznik podlegel ruskemu vplivu in ni mogoče zagotoviti, da bo ustrezno deloval v javnem interesu. Duda je tudi predlagal, da bi člane skupine izbrali strokovnjaki. Parlament je pozval, naj čim prej sprejme predlagane spremembe.

Kritiki konservativni vladi pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) očitajo, da z zakonom, sprejetim nekaj mesecev pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami, želi predvsem diskreditirati vodjo opozicije in nekdanjega premierja Donalda Tuska. Poleg tega bi lahko komisija uradnikom prepovedala opravljanje funkcij.