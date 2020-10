»Naročnik je v celoti sledil zasnovi projekta in se v vseh dilemah obrnil na nas, da smo jih rešili skupaj, kar je zelo pomembno,« izkušnjo posreduje krajinski arhitekt Matej Kučina iz biroja Bruto. Pri oblikovanju vrta namreč ne gre samo za izbiro in zasaditev rastlin, temveč tudi za zasnovo in oblikovanje celotnega prostora, od programskih vsebin na njem, povezave objekta z zunanjim prostorom do načrtovanja vrtnih objektov, bazena, ograj, tlakovanih površin, razsvetljave in seveda zasaditve.

Vse to pa krajinski arhitekt oblikuje glede na prostorske danosti in želje ter potrebe uporabnika, pojasnjuje sogovornik, zakaj je tudi pri načrtovanju vrta nujen strokovni pristop. A kot dodaja, si v razširjenost in priljubljenosti vrtnarjenja pri nas marsikdo vrt naredi sam, s čimer pa je lahko izgubljena priložnost, da bi tudi na domačih zunanjih prostorih nastalo lepo in uporabno okolje. Takšno, ki upošteva naravne in prostorske zakonitosti ter njihov vpliv na človeka.

Vrt, ki meri 1500 kvadratnih metrov, se razteza na južni strani hiše in je ograjen z vseh strani. Na tak način so pogledi na okoliške objekte zastrti, hkrati pa je na njem zagotovljena zasebnost. Višinska razlika med nivojem hiše in južnim delom parcele je skoraj tri metre, zato so krajinski arhitekti vrt zasnovali v treh ravneh, ki se spuščajo od severa proti jugu. Vrt so tektonsko členili na posamezne višinske dele, vsak od njih služi različnim prostorskim vsebinam. Na gornji ravni ob hiši je dvorišče, na sredinskem delu je velika zelenica, na spodnjem pa v enem delu pridelovalni vrt in na drugem terasa z letno kuhinjo in kuriščem ter naravni plavalni ribnik, pojasnjuje Kučina.

Vodo v ribniku greje le sonce

Ker je okoli hiše veliko talne, podzemne in površinske vode, ki priteka z bližnjega hriba, je vrt v celoti samooskrben. To danost so krajinski arhitekti poskusili čim bolj vključiti v zasnovo vrta. Zgradili so podzemni zbiralnik za zaledno vodo in deževnico, ki prek cevi in črpalk napaja različne vodne elemente na vrtu. Vse skupaj je mogoče uravnavati prek pametne instalacije na daljavo.

Eden od vodnih motivov, ki so ga zasnovali na vrtu, je tako slap, ki teče iz opornega zidu v letni kuhinji. Na mestu, kjer je bil nekoč majhen naravni ribnik, pa so zgradili njegovo novo plavalno različico. Vodo v ribniku čistijo na naraven način prek mehanskih filtrov in vodnih rastlin, zaradi česar voda ni ogrevana in jo poleti segreva le sonce.

»Na lokaciji je bilo tudi nekaj čudovitih starih dreves, med njimi ogromna kavkaška jelka in japonski javorji s petmetrskimi krošnjami. Drevesa smo želeli ohraniti, zato je bilo oblikovanje teras višinsko prilagojeno pozicijam obstoječe vegetacije,« še upoštevanje prostorskih značilnosti ob oblikovanju vrta pojasnjuje Matej Kučina.