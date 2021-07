Bivalni nadstandard so naši zunanji prostori. Zaradi sodobnega življenjskega sloga veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, zato prostočasne (tudi službene) aktivnosti premikamo na prosto. Osrednji povezovalni prostor za druženje in sprostitvene dejavnosti je običajno terasa. Ker je bila izpostavljena in s hišno nišo le delno zaščitena, njena razširitev predstavlja logično nadgradnjo. Lesena konstrukcija z ravno streho z 2-odstotnim naklonom je spodaj zaprta z montažnim stropom, zgoraj pa zaščitena s folijo in srebrno aluminijasto pločevino. Prostor pod nadstreškom je postal podaljšek notranjosti oziroma zunanja jedilnica z letno kuhinjo.

Vroča JZ-lega pogojuje obvezno senčenje. Tridelna macesnova senčila z enim fiksnim in dvema premičnima kriloma so gosto letvičena. Primarni namen je preprečevanje pregrevanja terase ter ustavljanje močnih zahodnih vetrov in padavin. Vrt je usmerjen proti prometni ulici, zato je sekundarna funkcija zastiranje pogledov s ceste. Za naravno senčenje poskrbi olesenela vzpenjavka na pergoli. Minimalizem z ravnimi linijami narekujejo skriti sistem odvodnjavanja, integrirana vodila ter nevidno sidranje kovinskih nosilcev.

Komplementarnost terase je njena okolica. Oljeni macesnovini se v barvnih odtenkih od rumene do rdeče pridružujejo viseči stol, vrtna garnitura, kamnito-lesena kuhinjska niša ter keramični žar. Dopolnjujoče nasprotje je modro-zeleni razgled izpod nadstreška, ki ga aktivna družina skupaj s psom dopolnjuje z vzponi nad drevesno mejo. Tam pa na visoki nadmorski višini srečuje rastoče macesnove viharnike, ki kljubujejo vetru, ledu in strelam.

Tekst: Špela Pavlič Kos, Mizarstvo Kos

Foto: Mizarstvo Kos