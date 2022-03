Lesena preobrazba je poleg arhitekturne posodobitve vključevala povečanje pokritih kvadratov, izboljšanje dnevne osvetljenosti notranjih prostorov, načrtovanje premičnega senčenja, odstranitev toplotnega mostu in gradnjo letne kuhinje.

Prehod med notranjostjo in zunanjostjo

Portalni nadstrešek na terasi je izdelan iz lepljenih smrekovih nosilcev in dopolnjen s premičnimi horizontalnimi senčili. V spuščenem stropu so skrite napeljave, vidni spodnji fasadni sloj dopolnjujejo vgradna svetila in prezračevalniki, podeskan strešni del pa je pokrit s PVC-folijo ter zaključen s pločevinastimi obrobami. Meteorne vode so v ustrezno izvedeni leseni konstrukciji speljane v točkovne odtoke na dve strani. Leseni montažni objekt ponuja suho pot od vrat do vrta, hkrati pa teraso in hišo ščiti pred pregrevanjem ter vdori JZ vetra in dežja.