Vprašanje: Zelo bom vesela vašega nasveta, kako lahko na sodišču uveljavljam motenje posesti? Kakšna so pravila? Hvala.

Odgovor: Sodno varstvo pred motenjem posesti je mogoče zahtevati v tridesetih dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo. Sodišče sicer daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Ključna je torej posest v trenutku nastalega motenja. Pri tem pa se ne upošteva niti pravice do posesti in dobrovernosti posestnika.

Vprašanje: Sosed je na del mojega zemljišča navozil drva in nekakšne folije. Opozoril sem ga, naj v treh dneh vse skupaj odstrani, a tega ni storil. Kako lahko ukrepam?

Odgovor: V vašem primeru gre za očiten primer motenja posesti. Svetujem vam, da soseda najprej še enkrat (tokrat pisno, denimo z rokom 5 dni) opozorite, naj odstrani predmete, ki jih je odložil na vaše zemljišče. Če ne bo tako ravnal, lahko vložite tožbo zaradi motenja posesti, ki jo morate vložiti v 30. dneh od tedaj, ko ste izvedeli za motenje. Sodišče bo nato odredilo prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma bo odredilo vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe, potrebne za varstvo pred nadaljnjim motenjem.