Šesto 160,6 kilometrov dolgo etapo od Toursa do Chateaurouxa je pričakovano odločil ciljni sprint glavnine. Dolgo sta bila sicer v begu dva kolesarja, a Greg Van Avremaet (ACT) in Roger Kluge (LTS) sta bila ujeta 2,5 kilometra do cilja. Ceste v mestecu Chateauroux so bile široke in ne preveč zahtevne, tako da so ekipe lahko sestavile prave sprinterske vlake. Med kolesarji je prišlo tudi do nekaj prerivanja v bojih za pozicije, a na srečo do padca ni prišlo. Zadnji kilometer je bil povsem ravninski, brez ovinkov in zmago si je zaslužil danes najhitrejši sprinter.

V izjemnem boju ekip, je največ spretnosti znova pokazal Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), ki je tako prišel še do 32. zmage na Touru in tretje zaporedne v mestecu Chateauroux. Britanec je letos v odlični formi, kar je potrdil tudi danes, ko je dobil še drugi sprint zaporedoma. Z novim uspehom se je le še na dve zmagi zaostanka približal rekorderju po številu zmag na Touru Eddyu Merckxu, ki je na francoskih cestah zbral 34. zmaga. Cavendishu sta družbo na odru za zmagovalce delala Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) in Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic). »Ne omenjajte mi rekorda in imena človeka, ki ga drži. Prav nič ne razmišljam o njem. Želim si le zmagati na vsaki etapi. Če bom dovolj dober, bom zmagal še petnajstkrat, če pa je bila to moja zadnja zmaga pa tudi prav,« je po zmagi dejal Britanec, ki pravi, da se ne obremenjuje z rekordom legendarnega Belgijca.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, saj so vsi najboljši v cilj prišli v času zmagovalca.

Po današnji bolj kot ne tranzicijski etapi, kolesarje jutri čaka najdaljša na letošnji francoski pentlji. Premagati bodo morali kar 249,1 kilometra, močno pa se bodo približali tudi Alpam. Prav zaradi tega jih ob koncu trase čaka tudi nekaj vzponov (pet kategoriziranih), a sprememb v skupnem seštevku še ni pričakovati. To se lahko zgodi le v primeru, če bo glavnino razbil veter, ki rad piha v tem predelu Francije.