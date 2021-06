Na enem od bazenov na območju ljubljanskih Most se je včeraj pripetila nesreča. Otrok, ki se je utapljal, je potreboval zdravniško pomoč, odpeljali so ga v klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. »Njegovo zdravje je ogroženo,« so sporočili s PU Ljubljana. Policisti sicer še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka.

Najbolj ogroženi otroci do tretjega leta Utopitev je drugi najpogostejši vzrok za smrt predšolskih otrok, svarijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Najbolj ogroženi so otroci od prvega do tretjega leta starosti, ki se največkrat utopijo ali »skoraj« utopijo v bazenu in vodah v naravi. Ob tem so objavili osnovna varnostna pravila: otroka mora odrasla oseba nadzirati, majhnega imeti na dosegu roke, saj se lahko utopi že v nekaj centimetrih vode; otrok naj plava le z odraslo osebo, plavanja se lahko začne učiti že pri štirih letih. »Čeprav zna otrok plavati, to ne pomeni, da se ne more utopiti,« opozarjajo v NIJZ. Več o varnosti otrok v vodi in ob njej preberite tukaj.