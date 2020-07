Včerajšnje popoldne se je tragično končalo za petčlansko družino, ki je vroč poletni dan preživljala ob reki Soči v bližini Kajak centra v Solkanu.

Družina s tremi otroki se je kopala nad starim jezom, kjer je voda dokaj mirna in brez brzic. Na tem mestu je tudi označeno kopalno območje, ki pa je opremljeno tudi s številnimi tablami, da je kopanje možno na lastno odgovornost in z opozorili o možnosti utopitve, so sporočili iz OKC PU Nova Gorica.

Mladi plavalec je v reki plaval v spremstvu ene odrasle osebe, vodostaj reke pa je nato nenadoma narasel in tok je otroka začel odnašati v smeri brzic oziroma tamkajšnje kajakaše proge. Čeprav se je odrasla oseba takoj podala za otrokom, ga ni mogla ujeti in reka je mladega plavalca odnesla v smeri proti Italiji. Klicem na pomoč sta se takoj odzvala še dva plavalca, ki sta se nahajala v bližini reke, a tudi ona v deroči reki nista mogla ujeti otroka.

Na pomoč so priskočili tudi kajakaši kajakaškega kluba, ki so otroka pričeli iskati po strugi in obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije.