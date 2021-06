Sezona nesreč je očitno dobila zagon tudi v gorah, saj je ekipa za reševanje v gorah s posadko policijskega helikopterja včeraj planince reševala kar trikrat, na intervencije pa so se odpravili že tudi v petek, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Helikopterska ekipa je včeraj najprej priskočila na pomoč planinki, ki je ob 9.35 med vzponom na Porezen stopila na rob poti in zdrsnila. Poškodovala si je glavo. Nato je helikopter poletel do dveh tujih planincev, ki sta ob 15. uri na območju Skute neustrezno opremljena obtičala na snegu. Ob 16.45 pa je en tujec pri sestopu zdrsnil na manjšem snežišču nad Zgornjo Krmo. Drsel je okoli 100 metrov ter si poškodoval glavo in ramo.