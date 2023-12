Gorski reševalci so včeraj kar šest ur iskali, nato pa s težkega terena še reševali 46 in 20 let stara tuja državljana, ki sta hodila po zelo nevarnem brezpotju na Hruški planini. Gre za eno zahtevnejših akcij na tem območju. Poškodovana tujca so začeli iskati včeraj okoli desete ure zjutraj, v zrak so nemudoma poslali helikopter Slovenske vojske z ekipo za reševanje v gorah, ter policista gorske policijske enote. Iz smeri Sedla Rožca do Hruškega vrha in nazaj so večkrat preleteli Hruško planino, a dvojice niso našli, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Sledilo je reševanje na klasični način. Policista in gorskega reševalca so odložili pri Mokotovi bajti pod Sedlom Rožca, kjer sta dobila informacijo, da sta tujca tam okoli enajstih klicala na pomoč. »Zato je helikopter policista in reševalca prepeljal na Hruški vrh, od koder se je iskalno reševalna akcija nadaljevala peš na klasičen način,« so pojasnili na PU Kranj.

Peš sta pregledala zelo nevarno brezpotje, ki vodi od Hruškega vrha proti slapu Presušnik – graben poteka nad predorom Karavanke – in Hrušici. Tam sta našla sledi hoje dveh oseb, ki pa so vodile od višine okoli 1700 metrov do okoli 1400 metrov nadmorske višine, kjer so se znova začele vzpenjati proti pobočju Javorji nad Mojstrano. »Nekaj pred četrto uro popoldan so reševalci tam našli obnemogla in podhlajena 46 in 20 let stara tuja državljana,« so še potrdili na policijski upravi.