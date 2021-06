Chelsea London (16)

Londonski The Blues ali The Pensioners (po bližnjem domu za ostarele) so letos postali najboljši klub v Evropi in s tem brez kakšnega večjega dvoma tudi na svetu. In to kljub temu, da niso uspeli postati prvaki Anglije, za mnoge trenutno najmočnejše nogometne lige na svetu ali celo najmočnejše nogometne lige vseh časov. Ruski mogotec Roman Abramovič, ki ima v lasti FC Chelsea, ima pogodbo s približno 60 nogometaši. Najdražji med njimi je angleški reprezentant Mason Mount, za katerega naj bi po podatkih portala Transfermarkt lahko iztržili kar 75 milijonov evrov. Skupaj so nogometaši Chelsea vredni kakšnih 858 milijonov evrov, poleg Mounta pa na evropskem prvenstvu nastopajo še Jorginho in Emerson (Italija), Andreas Christensen (Danska), Mateo Kovačić (Hrvaška), Ben Chilwell in Reece James (Anglija), Billy Gilmour (Škotska), César Azpilicueta (Španija), Olivier Giroud, N’Golo Kante in Kurt Zouma (Francija), Antonio Rüdiger, Kai Havertz in Timo Werner (Nemčija) ter Ethan Ampadu (Wales).

Manchester City Manchester (15)

Angleški prvaki, meščani iz Manchestra, imajo na evropskem prvenstvu nekaj res velikih igralcev. V pisani družbi so Kevin De Bruyne (Belgija), Nathan Aké (Nizozemska), Oleksandr Zinčenko (Ukrajina), Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling, Phil Foden (Anglija), Ferrán Torres, Eric García, Rodri, Aymeric Laporte (Španija), Ilkay Gündogan (Nemčija) ter Rúben Dias, Bernardo Silva in Joāo Cancelo (Portugalska). Moštvo je vredno kar milijardo evrov, med omenjenimi pa ni Gabriela Jesusa, ki igra na Copa America 2021 za Brazilijo.

BayernMünchen (14)

Najboljši nemški klub je imel že boljše čase, a če drugega ne, so spet gladko osvojili domače prvenstvo. Na Euru nastopajo David Alaba (Avstrija), Robert Lewandowski (Poljska), Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman in Lucas Hernández (Francija). Drugače pa je Bayern tudi temelj za nemško reprezentanco, v kateri so Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Niklas Süle, Leon Goretzka, Leroy Sané in Thomas Müller. Moštvo Bayerna je vredno 814 milijonov evrov, najdražji je Joshua Kimmich z 90 milijoni evrov.

Juventus Torino (12)

Moštvo iz Piemonta se je v tej sezoni komaj uvrstilo v Ligo prvakov. V svojih vrstah imajo štiri izvrstne italijanske nogometaše, in sicer so to: Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci in Federico Bernardeschi. Merih Demiral igra za Turčijo, Aaron Ramsey za Wales, Matthijs de Ligt za Nizozemsko, Wojciech Szczesny je poljski vratar, Alvaro Morata igra za Španijo, Dejan Kulusevski za Švedsko, Adrien Rabiot za Francijo in Cristiano Ronaldo za Portugalsko. Moštvo Juventusa je vredno 600 milijonov evrov, od tega Matthijs de Ligt 75 milijonov.

DinamoKijev (12)

Ukrajinski prvak je na naši lestvici pravzaprav po naključju – edini razlog je to, da ima v svojih vrstah kar deset nogometašev, ki igrajo za ukrajinsko reprezentanco. To so Heorhij Buškan, Sergej Sidorčuk, Mikola Šaparenko, Illja Zabarnji, Viktor Cigankov, Viktor Tišankov, Vitalij Mikolenko, Artem Besjedin, Oleksandr Karavajev, Oleksandr Timčuk in Denis Popov. Edini tuji reprezentant je Poljak Tomasz Kedziora. Dinamo iz Kijeva ima tržno vrednost 125 milijonov evrov, najdražji je 23-letni Viktor Cigankov, katerega cena naj bi bila 25 milijonov evrov.

Manchester United Manchester (10)

Eno najdražjih moštev na svetu imajo The Red Devils iz Manchestra. Vredno je kakšnih 760 milijonov, najdražja sta velika zvezdnika Bruno Fernandes (Portugalska) in Marcus Rashford (Anglija) – 90 in 85 milijonov evrov. Oba igrata tudi na aktualnem Euru, zraven pa so še Daniel James (Wales), Luke Shaw, Harry Maguire in Dean Henderson iz angleške izbrane vrste. Potem so tu še Scott McTominay (Škotska), David de Gea (Španija), Victor Lindelöf (Švedska) ter Paul Pogba (Francija) in skupaj sestavljajo neformalno moštvo najboljših na prvenstvu.

Borussia Dortmund (10)

Rumeni iz Dortmunda imajo eno najboljših strategij delovanja. Kupujejo poceni mlade talentirane nogometaše in jih drago prodajajo. Primer sta Jadon Sancho (21) in Jude Bellingham (17), ki sta bila vpoklicana v angleško reprezentanco. Tu so še Manuel Akanji (Švica), Axel Witsel, Thomas Meunier, Thorgan Hazard (Belgija), Thomas Delaney (Danska), Mats Hummels, Emre Can (Nemčija) in Raphaël Guerreiro (Portugalska). Borussia je vredna kakih 630 milijonov evrov, največ Norvežan Erling Håland, in sicer 130 milijonov, Jadon Sancho pa ima ceno 100 milijonov.

Borussia Mönchengladbach (10)

V moštvu iz Mönchengladbacha so kar štirje švicarski reprezentanti in zdi se, da jih to uvršča med našo deseterico, čeprav ne gre za zelo velik klub. Švicarji so Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria in Breel Embolo. Stefan Lainer in Valentino Lazaro nastopata na Euru za Avstrijo, Marcus Thuram za Francijo. Jasno, selektorju Nemčije so lahko ponudili tudi nekaj Nemcev: Matthiasa Ginterja, Jonasa Hofmanna in Floriana Neuhausa. Moštvo je po Transfermarktovi oceni vredno kakšnih 300 milijonov evrov. Največ Florian Neuhaus: 35 milijonov.

Red Bull Leipzig (9)

Še ena nemška valilnica talentov – ta je iz Leipziga – ponuja devet nogometašev, ki letos igrajo na evropskem prvenstvu. Dva sta v reprezentanci Avstrije: Marcel Sabitzer in Konrad Laimer, dva sta Madžara: Péter Gulácsi in Willi Orbán, dva sta Nemca: Marcel Halstenberg in Lukas Klostermann. Imajo še Danca Yussufa Poulsena, Španca Danija Olmoja in Šveda Emila Forsberga. Moštvo iz Leipziga je vredno kakšnih 560 milijonov evrov, najdražji je (bil) Dayot Upamecano, ki bo s 1. julijem že postal igralec Bayerna – za 45 milijonov evrov.

Atalanta Bergamo (9)

Izredno pisana je zasedba modro-črnih iz Bergama. Igralci prihajajo z vsega sveta, celo iz Slovenije, ki pa zadnja leta velika tekmovanja žal izpušča. Na prvenstvu so: Matteo Pessina in Rafael Tolói (Italija), Remo Freuler (Švica), Joakim Maehle (Danska), Aleksej Mirančuk (Rusija), Marten de Roon (Nizozemska), Ruslan Malinovskij (Ukrajina), Mario Pašalić (Hrvaška) ter Robin Gosens (Nemčija). Atalanta je vredna nekaj manj kot 400 milijonov evrov, ob Gosensu pa sta najdražja Duván Zapata in Luis Muriel – staneta 33 in 30 milijonov evrov.