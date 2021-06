Napredovanje v osmino finala evropskega prvenstva sta si iz skupine C priigrali Nizozemska in Avstrija. Tulipani so v skupinskem delu zbrali tri zmage. V zadnjem krogu so visoko premagali Severno Makedonijo (3:0), ki se s šampionata Evrope poslavlja brez osvojene točke. V neposrednem dvoboju za drugo mesto je bila Avstrija boljša od Ukrajine (1:0), ki s tremi točkami ostaja daleč od napredovanja v izločilne boje.

Avstrija je v odločilni tekmi prvenstva zasenčila Ukrajino in se prvič v zgodovini države uvrstila med šestnajsterico najboljših evropskih moštev. Naši severni sosedi so odločno začeli in kmalu vzpostavili pobudo. Po petem udarcu iz kota je Christoph Baumgartner unovčil natančno podajo Alabe in z 21 leti in 324 dnevi postal trenutno najmlajši strelec na prvenstvu. Avstrija bi lahko povišala vodstvo, saj je v prvem polčasu sprožila trinajst strelov. Ukrajina je bila v uvodnih 45 minutah le bleda senca razigranega moštva, ki se je v prvem krogu odlično upiralo Nizozemski in nato premagalo Makedonijo. Edino ukrajinsko priložnost je imel Šeparenko, a je avstrijski vratar Bachmann njegov diagonalni strel odbil.

Avstrija je tudi v nadaljevanju tekme ohranjala zbranost in imela dogajanje na igrišču stadiona v Bukarešti pod nadzorom. Ukrajina je pokazala nekoliko več ambicij v napadu, vendar se ji izračun za izenačenje ni izšel. Zadnjo priložnost je imel Jaremčuk, vendar je njegov strel zletel mimo vrat. Končno razmerje v strelih je bilo 19:5 za Avstrijo, ki jo v prvem krogu končnice v soboto zvečer v Londonu čaka dvoboj z Italijani. Azzurri so zelo vroči, saj niso izgubili že trideset tekem zapovrstjo.

Nizozemci so v skupini C potrdili sloves favoritov in si nastop v osmini finala zagotovili že po drugem krogu. V prvem polčasu zadnje tekme z Makedonijo je edini zadetek prispeval Memphis Depay, nato je dva gola dodal Georginio Wijnaldum. Nizozemska je na deseti tekmi zapored dosegla vsaj dva zadetka, kar je nov rekord izbrane vrste. Za Severno Makedonijo je zadnjič zaigral vodilni zvezdnik in legendarni nogometaš Goran Pandev, ki je v dresu reprezentance zbral 122 nastopov in dosegel 38 golov. Od izbrane vrste se poslavlja v 38. letu starosti.

Zvečer bo znan razplet v skupini B – vodilna Belgija se bo po dveh zmagah pomerila s Finsko. Za potrditev prvega mesta ji zadostuje remi. Finska je prav tako še vedno v igri za osmino finala, kakor tudi Rusija, ki se bo pomerila z Dansko. Obe tekmi bosta ob 21. uri.