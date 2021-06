Ko Hrvaški teče voda v grlo, v ospredje stopi Luka Modrić in svojo reprezentanco v vlogi kapetana popelje v osmino finala. Svetovni podprvaki so z najboljšo predstavo na evropskem prvenstvu v zadnjem hipu ulovili vstopnico za uvrstitev v boje na izpadanje. Stresen večer v Glasgowu se je končal s premierno hrvaško zmago nad Škotsko (3:1), ki se je v prelomnih trenutkih ujela v Modrićev šov najvišje nogometne ravni.

Dalić pravi, da mu je pomagal bog

Hrvaški mediji so po porazu z Anglijo in remiju s Češko že pokopali svojo izbrano vrsto in »menjali« selektorja Zlatka Dalića, ki se je izognil blamaži z izpadom že v skupinskem delu evropskega turnirja. Pritisk je bil ogromen, a hrvaška vrsta je pokazala prepoznaven značaj, ki je moštvo krasil ob največjih uspehih. »Velika tekma in velika zmaga. Zadnjih deset dni je bilo resnično napornih. Prava norišnica. Hvala bogu, ki nam je dal moč, da smo napredovali v osmino finala. Ne morem razumeti, da je bilo v medijih izrečenih toliko kritik. Kljub temu bom ohranil svoje dostojanstvo in ponos. Tudi Modrić je bral hrvaške medije in videl, kaj so pisali o meni. Po zmagi je bil srečen tako kot vsi igralci. Uresničili smo cilj. Bog je ob meni in mi pomaga, ko je najtežje,« je dušo izlil Zlatko Dalić, srebrni hrvaški selektor iz Rusije 2018, ki je dežurni krivec za vsako slabo predstavo svojega moštva.

Hrvaška je za napredovanje in ubranitev ugleda potrebovala zmago proti Škotski. Po izenačenem prvem polčasu je tekmo prelomil Modrić z genialnim zadetkom, ko je žogo z roba kazenskega prostora udaril z zunanjim delom stopala. To je njegova posebna vrlina, s katero navdušuje že vrsto let. Zanimivo, da je vodilni nogometaš Hrvaške leta 2008 pri 22 letih postal najmlajši igralec svoje države z golom na evropskem prvenstvu, tokrat pa se je v zgodovino vpisal še kot najstarejši reprezentant (35 let). Na tekmi proti Škotski je zabeležil 24. nastop za ognjene na velikih tekmovanjih, kar je nov hrvaški rekord. Ravno Modrić bo glavni adut južnih sosedov v nadaljevanju prvenstva, ko bo na igrišču odločala vsaka malenkost. Hrvaški veliko pomeni, da z reprezentanco diha celotna država. V središču Zagreba so v torek zvečer gorele bakle, navijači so v evforiji skakali v fontane in bili znova ponosni na svoje »dečke«.