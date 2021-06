Vse je isto kakor lani

V skoraj vseh državah severne poloble se je število novih primerih okužbe izrazito zmanjšalo. Nekateri strokovnjaki so pohiteli z mnenjem, da je to zasluga cepljenja, drugi so previdnejši: število novih primerov se namreč zmanjšuje tudi v državah, ki s cepljenjem močno zaostajajo. Junijski rezultati so domala v vseh evropskih državah nekajkrat boljši od tistih med zadnjim valom epidemije spomladi. V EU je od marca do junija število novih primerov s približno 400 na dan na milijon prebivalcev upadlo na 30 na dan. Slovenija je s 36 primeri na dan podobno »uspešna« kot ZDA s 34 primeri, kljub znatno slabši precepljenosti (38 proti 54 odstotkom prebivalstva). Nasprotno pa najbolj precepljena evropska država, Velika Britanija (65 odstotkov), doživlja nov porast z 250 primeri okužbe na dan.