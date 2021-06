Požar je izbruhnil danes dopoldne, zakaj je zagorelo, pa še ugotavljajo. Gasilci so ognjene zublje medtem že pogasili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V času požara je bilo v zgradbi 34 dijakov. Nihče iz požara ni prišel nepoškodovan in vsi so morali v bolnišnico. Zdravstveno stanje štirih otrok je resno, so sporočile lokalne oblasti.