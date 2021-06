(Nedeljski dnevnik) Kultura naroda: Stari NUK je desetkrat premajhen

Narodna in univerzitetna knjižnica, mnogi ji rečejo kar NUK, že po svoji podobi izstopa iz okolja. »Okna je mojster Plečnik oblikoval tako, da simbolizirajo odprte knjige. Tudi mogočna vrata moraš kar precej poriniti, da se odprejo. To simbolizira napor, da je do znanja težka pot, a Pegaz na masivni kljuki daje upanje, da te lahko znanje, ko ga osvojiš, ponese v višave,« na prijetno hladnem hodniku razloži Helena Janežič, ki v NUK skrbi za prireditve in odnose z javnostmi, hkrati pa tudi za zbirko gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu.