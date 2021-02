Feri Lainšček, pisatelj

Feri Lainšček s svojo literaturo že skoraj 40 let pomembno bogati zakladnico slovenske kulture, in sicer tako na področju otroške književnosti kot proze, poezije, filmskih scenarijev in radijskih iger… Med najodmevnejšimi so njegovi nagrajeni romani, denimo Ki jo je megla prinesla (1993), Namesto koga roža cveti (1991) in Muriša (2006), v mladinskem slovstvu pa je med najbolj prepoznavnimi njegova zbirka pravljic Mislice (1999). Ta pesnik in pisatelj panonske Slovenije v svojih delih tankočutno slika življenje preprostih ljudi z roba družbe, s prikazovanjem lirične, iščoče plati ciganske duše pa izraža spoštovanje do drugačnih. V njegovi poeziji se arhetipski drobci in pesniške slike ravninske pokrajine stapljajo s panonsko melanholijo in osebno ljubezensko vizijo. S svojim narečnim leposlovjem pa je prispeval tudi k utrjevanju duhovnih mostov med matično domovino in porabsko zamejsko skupnostjo. Njegova dela so bila prevedena v številne svetovne jezike, več njegovih romanov je doživelo tudi filmsko upodobitev.