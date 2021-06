Ob 11. uri bo Jankovič odprl prenovljeno šolsko igrišče Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta, ob 12. uri nov prizidek Osnovne šole Koseze, ob 13. uri prenovljeno igrišče Osnovne šole Mirana Jarca, ob 14. uri prenovljene prostore in igrišče Osnovne šole Nove Fužine in Vrtca Pedenjped, enota Šlik šlak in ob 15. uri nove učilnice Osnovne šole Vrhovci, so sporočili z občine, kjer si prizadevajo za dosego čim kakovostnejšega izobraževalnega okolja otrok.

Kot so poudarili na spletni strani, dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljajo z večjim številom prostorov, ki jih dosegajo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, z večjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Tako so kapacitete šol od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1103 oddelki) povečali za kar 159 oddelkov.

V šolskem letu 2020/2021 je po njihovih navedbah v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 18 oddelkov več kot preteklo šolsko leto. Investicijski načrt bodo tako kot do sedaj tudi v prihodnje prilagajali glede na dinamiko vpisa otrok v šole. V prihodnjih letih bodo še naprej izvajali redna investicijska vzdrževalna dela na objektih šol, pri tem pa sledili cilju celovitih prenov. Lani so v mestnem proračunu za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili skoraj 103 milijone evrov oziroma tretjino proračuna, so še izpostavili na spletni strani.