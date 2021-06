»Želimo, da desnosredinske sile odločno nastopijo na parlamentarnih volitvah. Gremo naprej,« je dejal Berlusconi po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na današnji prireditvi svoje stranke.

Berlusconi in Salvini sta se sestala v nedeljo zvečer na pogovorih o prihodnosti desnosredinskega političnega tabora v Italiji. Berlusconi se je pri tem zavzel, da bi zavezništvo desnosredinskih strank, ki trenutno v parlamentu podpira sedanjega premierja Maria Draghija, do leta 2023 preoblikovali v enotno stranko.

»Desnosredinske stranke so najmočnejša sila v italijanskem parlamentu ter največji zagovornik vlade Maria Draghija«, je ob tem dejal Berlusconi. Dodal je, da je do parlamentarnih volitev skoraj dve leti, v ustanavljanje nove stranke pa nameravajo pritegniti številne aktiviste ter tudi predstavnike civilne družbe, ki so danes še daleč stran od politike.

Bivši italijanski premier je kljub zdravstvenim težavam v minulih tednih, zaradi katerih je bil dlje časa tudi v bolnišnici, zavrnil možnost, da bi se umaknil iz politike. »Na srečo mi gre dobro in ostajam v igri,« je še dejal 84-letni Berlusconi.