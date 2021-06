Nesreča se je 55 kilometrov južno od prestolnice Montgomery zgodila zaradi mokre ceste po tropskem neurju, ki je konec tedna v Alabami zahtevalo skupaj 13 življenj. Neurje je povzročilo hudournike in tornade ter uničilo več deset hiš.

Otroci v kombiju, udeleženem v nesreči, so bili varovanci doma za zlorabljene in zanemarjene otroke. Vračali so se s počitnic na plaži Alabame na dekliški ranč okrožja Tallapoosa, ki ga upravlja združenje šerifov Alabame. Kombi se je po trčenju vnel in iz ognja so uspeli rešiti le ravnateljico ranča Candice Gulley. Med mrtvimi sta bila tudi dva njena otroka, stara štiri in 16 let.

Nacionalni odbor za varnost v transportu je na prizorišče nesreče poslal deset preiskovalcev, ki se bodo med drugim osredotočili na razne vidike tehnologij v vozilih in iskanje vzrokov za požare.

Tropska nevihta je v Alabami zahtevala tudi življenje 24-letnega moškega in njegovega tri leta starega sina, ko se je na njuno hišo podrlo drevo pri mestu Tuscaloosa. V soboto pa je umrla 23-letnica, katere avtomobil je z mokre ceste odneslo v narasli potok.

Tropsko neurje Claudette je v soboto hudo prizadel Alabamo in Georgio ter ponekod prineslo do 30 centimetrov dežja. Neurje se je v nedeljo pomikalo čez Severno in Južno Karolino.