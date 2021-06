V volilnem okrožju Chesham in Amersham, ki je bilo skoraj štiri desetletja »modro« (uradna barva britanske konservativne stranke), so v četrtek izbirali svojega novega poslanca v britanskem parlamentu zaradi smrti dosedanje konservativne poslanke Cheryl Gillan, ki je na volitvah decembra 2019 zmagala z orjaškim naskokom skoraj 30 odstotnih točk. Samo leto in pol kasneje je v tem okrožju, enem od vrste podobnih, ki jim rečejo modri zid juga, ker tam vedno zmagujejo konservativci, zmagala kandidatka »rumenih« liberalnih demokratov Sarah Green z več kot 20 odstotnimi točkami naskoka pred konservativnim tekmecem, čeprav je slednjemu med kampanjo prihajal v pomoč tudi premier Boris Johnson. Veliko let drugouvrščeni laburisti so tokrat šele četrti (za Zelenimi) s samo 1,6 odstotka glasov, kar pomeni, da so njihovi volilci glasovali taktično. Za liberalne demokrate.

Rehabilitacija stranke, ki je bila proti brexitu To osupljivo zmago liberalnih demokratov, ki so jim številni volilci zaradi sodelovanja v vladni koaliciji s konservativci (2010–2015) obrnili hrbet, je njihov vodja Ed Davey praznoval z rušenjem za to priložnost postavljenega simboličnega modrega zidu (na fotografiji). Prav je ocenil, da so zdaj liberalni demokrati, ki so bili odločno proti brexitu, glavna grožnja konservativcem v mnogih delih Anglije. Izid volitev v okrožju Chesham in Amersham zgovorno kaže njihovo rehabilitacijo v očeh volilcev. Na britanskih parlamentarnih volitvah leta 2019 so bili na drugem mestu, na volitvah leta 2017 na tretjem mestu in na volitvah leta 2015 na četrtem. Boris Johnson je dejal, da je izguba konservativnega poslanskega sedeža v okrožju razočaranje, kar pa pripisuje lokalnim zadevam in temu, da volilci v tem zelo zelenem okrožju po njegovem ne razumejo vladinih zazidalnih načrtov. Vsekakor si prizadeva, da v konservativni stranki prsta krivde za boleči poraz ne bi uperili vanj in v njegovo blagovno značko stranke z brexitskim pečatom.